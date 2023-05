Un jeune Sérésien interpellé pour six vols commis au Colruyt de Seraing en 2022

Ce jeudi, la police de Seraing a été appelée pour un conflit familial. Un de ces protagonistes, Logan, âgé de 19 ans, était recherché par les forces de l’ordre. Il avait commis six vols au magasin Colruyt de Seraing en novembre et en décembre derniers. Il s’agissait de vols de matériel informatique principalement (disques durs, clés USB, ...) pour un montant entre 60 et 300 euros. Logan est en aveux. Il a été déféré ce vendredi matin au parquet de Liège. La magistrate n’a pas encore décidé du sort qui lui sera réservé.