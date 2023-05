P2C Hainaut : le nouveau comité et le nouveau staff de P2 de Frasnes présentés ce samedi

de videos

Ce samedi, le complexe sportif des Bons Villers sera en effervescence avec des matches de jeunes à partir de 10h30. Le nouveau comité et le nouveau staff de P2 seront présentés à 13h00 avant un match de l’équipe B contre Jumet B à 14h00 et un match de l’équipe A contre une sélection africaine à 15h00.

Lire aussi Courcelles, Thuin, Goutroux, Gerpinnes, Montignies, Roselies, MSM Collège, Solre, Thuin, Beaumont et plein d’autres : les dernières infos du mercato carolo de la P1 à la P4 Hainaut

La sélection africaine sera coachée par Serge Lukalu et plusieurs joueurs connus en feront partie : Curtis Kabeya, Bryan Verboom, Jordy Kamba, Allan Luvovadio, Jordan Tonnet, Achraf Hamraoui, etc. L’ex-sélectionneur du Congo Christian Nsengi sera là et le coup d’envoi sera donné par Christian Vavadio et Carlo Zoso.