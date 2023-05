Voici le parcours de la Pride Parade à Bruxelles ce samedi: «Des embarras de circulation sont à prévoir»

150.000 personnes attendues, des lignes de bus déviées et une parade de trois heures dans les rues de Bruxelles : nul doute, ce samedi, la capitale vivra. Mais qui dit événement, dit aussi embarras de circulation. La Capitale liste les coins à éviter si vous circulez en voiture ce jour-là.

Début du cortège

Le départ est donné en haut du Mont des Arts, rue Ravenstein. Les manifestants prendront ensuite la direction de la Bourse en empruntant les rues de Loxum, de l’Ecuyer, des Fripiers et de Tabora. Ensuite, le cortège remontera alors vers la rue du Midi, celle du Lombard et enfin, celle de l’Escalier pour déboucher sur le boulevard de l’Empereur et ainsi regagner son point initial, le Mont des Arts.