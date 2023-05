Images déchirantes en Italie: un couple de personnes âgées se réfugie dans son grenier avant d’être secouru depuis le toit par un hélicoptère (vidéo)

de videos

La région italienne d’Émilie-Romagne a été durement touchée par des inondations dues à de fortes pluies. Au total, au moins 13 personnes ont été tuées. Jusqu’à 20 000 personnes sont sans abri à cause de la catastrophe naturelle et plusieurs autres sont portées disparues. La tempête a provoqué les inondations les plus importantes depuis 100 ans.