La deuxième édition du Salon des métiers du secteur vert, c’est ce samedi à Gembloux

Le Département agronomique de la Haute École Charlemagne (www.hech.be), l’Institut technique horticole de Gembloux (www.ith-gembloux.be), le Centre technique horticole de Gembloux (www.cthgx.be) et l’Internat autonome de Gembloux (www.internatgembloux.be) organisent ce samedi de 10h à 17h la deuxième édition du «Salon des métiers du secteur vert», à l’Institut technique horticole de Gembloux.

Ce salon, ouvert gratuitement au grand public et aux professionnels, est organisé en parallèle aux portes ouvertes des différentes institutions mentionnées ci-dessus. Il a pour but de booster l’image des métiers du secteur vert et de montrer les possibilités d’emplois dans le domaine.