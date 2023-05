Trois jeunes voleurs en séjour illégal arrêtés après une course poursuite aux Pays-Bas et à Dalhem

Ce jeudi, trois jeunes en séjour illégal, Réda, 23 ans, Ahmid, 25 ans et Lardi, 31 ans, ont commis un vol à Dalhem. Ils se sont ensuite rendus en voiture avec une Skoda Octavia, volée à Namur, à Eijsden aux Pays-Bas, non loin de la frontière belge. Ils y ont commis un vol avec effraction et ont refusé un contrôle policier hollandais vers 1h25 du matin. Une course-poursuite s’est engagée aux Pays-Bas puis en Belgique à Battice puis finalement à Dalhem.

Les trois fuyards ont emprunté la grand route à Berneau en provenance de Mouland puis ont tourné dans une ptite rue à gauche et sont arrivés dans le cul de sac qui mène à la société Fluxys. Puis ils ont fait demi-tour et ont foncé sur les deux combis de la police néerlandaise qui les poursuivaient. Lardi, le conducteur de la voiture, a pris la fuite à pied tandis que les deux passagers ont été interpellés sur place. Les policiers ont tiré deux coups de feu en l’air et ont réussi à intercepter Lardi.