Ce jeudi soir vers 19h40, Michaël, 35 ans, non rentré d’un congé pénitentiaire à Lantin s’est disputé avec Luc, 30 ans, qui venait de sortir de prison, sur la place de l’Yser à Liège. Il lui a donné des coups de pied et Luc s’est défendu. Michaël souffre d’une fracture pré-orbitale et a retrouvé la prison de Lantin.

Luc fera l’objet d’une citation accélérée devant le tribunal correctionnel de Liège.