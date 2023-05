C’est parti pour l’aménagement de la piste cyclo-piétonne entre les carrefours de Battice et de Manaihant

Comme annoncé, les travaux d’aménagement d’une piste cyclo-piétonne entre les carrefours de Manaihant et de Battice vont débuter à partir de ce mardi 23 mai.

Le chantier est divisé en trois phases et c’est actuellement la phase A qui débute. Elle concerne la partie entre le pont de l’autoroute de Chaineux et le carrefour de Battice et ne comprend que des travaux en surface (ni de tranchée ni de pose d’impétrants).