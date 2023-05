Uber Files au parlement bruxellois: la commission n’a pas constaté de pratiques illégales du gouvernement

La commission spéciale Uber du parlement bruxellois n’a pas établi de pratiques illégales de lobbying à Bruxelles dans le chef de la multinationale américaine, «nonobstant la manière par laquelle la société Uber s’est imposée à Bruxelles, et pour laquelle l’actuelle direction a présenté ses excuses». Telles sont les principales conclusions du projet de rapport de cette commission chargée de vérifier si les pratiques de la multinationale Uber ont eu un impact sur la réforme de l’ordonnance taxis à Bruxelles.

Le projet de rapport de six pages qui sera débattu, voire amendé, lundi, avant d’être adopté, reprend par ailleurs en annexe le comte-rendu des nombreuses heures d’audition d’une série d’experts universitaires et acteurs de l’administration régionale, ainsi que des secteurs des taxis, des limousines et de la multinationale Uber.