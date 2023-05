Les scénaristes de Hollywood sont toujours en grève: quel impact sur la diffusion de nos séries préférées? (vidéo) Ils demandent un meilleur salaire, une stabilité de leur travail mais aussi une meilleure protection. Photonews

Par Jean-Philippe Darquenne

Depuis le 2 mai dernier, 11 500 scénaristes américains sont en grève suite à l’échec de six semaines de négociations entre la Writers Guild of America (WGA), leur syndicat, et les gros studios, représentés par l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). Ces auteurs réclament une hausse de salaire, une protection, une stabilité de leur travail (de plus en plus menacé par l’intelligence artificielle) et une revalorisation des droits résiduels. Les studios ont refusé leurs demandes, avec pour argument que le contexte économique actuel les oblige à réduire leurs coûts. Ce qu’ils cherchent sans l’avouer, c’est à ne plus engager de scénaristes, qu’ils voudraient indépendants pour pouvoir les « utiliser » ponctuellement. de videos Les plateformes de streaming doivent elles aussi réduire leurs coûts. Netflix a licencié 450 collaborateurs en 2022, Disney+ s’apprête à se séparer de 7000 employés.

Plusieurs séries sont impactées par cette grève, comme « Stranger Things », « Yellowjackets », ou encore « The Last of Us ». Les fans des séries « Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » et de « House of the Dragon » sont rassurés. Les dates de sortie initiales devraient être maintenues.

Le scénariste Bennett Yellin, qui a coécrit « Dumband Dumber » promet à Ciné-Télé-Revue que le blocage va « encore durer tout l’été » : « On continue à se battre, et on est soutenus par les médias et les gens sur les réseaux sociaux. Ça motive ! »