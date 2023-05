La vitesse désormais limitée à 20km/h dans le centre-ville de Châtelet: voici les détails du nouveau plan de circulation

Le centre-ville deviendra « une zone de rencontre » dans laquelle cohabiteront véhicules et piétons. Ces derniers auront ainsi la priorité et la vitesse maximale autorisée pour les véhicules sera de 20 km/h. Le stationnement sera interdit.

La place du Marché et la rue du Commerce seront piétonnes.

Le sens de circulation sera modifié. Il sera ainsi possible de rejoindre la place de l’Hôtel de Ville au départ de la rue des Brasseurs en traversant la place du Perron ainsi que la rue de la Montagne. Le sens de circulation de la place d’Outre Biesme et de la rue du Pré del Coupe sera inversé afin de pouvoir rejoindre la place du Déversoir ou la rue d’Acoz et accéder à nouveau dans la rue des Brasseurs. En revanche, le sens de circulation de la rue de Bouffioulx sera conservé.