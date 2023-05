Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 28 avril dernier, la Chambre du conseil de Tournai a décidé d’octroyer le bracelet électronique à Paolo Falzone, le conducteur de la BMW à l’origine du drame de Strépy. Toutefois, le parquet a fait appel : il souhaitait que le trentenaire soit maintenu en détention.

Ce vendredi, la Chambre des mises en accusation s’est donc à nouveau penchée sur ce dossier et elle a finalement décidé de maintenir le trentenaire en prison. Sa détention est à nouveau prolongée pour une durée de deux mois.

Le drame remonte déjà à plus d’un an. Il s’était produit dans la rue des Canadiens à Strépy. - Belga

Pour rappel, le 20 mars 2021, Paolo Falzone a foncé dans la foule lors du ramassage de la société de gilles Les Boute-en-train lors du carnaval de Strépy. Il a ainsi tué six personnes et en a blessé des dizaines d’autres à degrés divers. Il est désormais inculpé de coups et blessures involontaires et d’homicide involontaire et de meurtre à l’encontre d’une des victimes. Nino, son passager est, quant à lui, libre et inculpé de non-assistance à personne en danger.

Le 28 avril dernier, Paolo Falzone a obtenu le bracelet électronique pour la seconde fois. - DR

Paolo Falzone est sous les verrous depuis les faits. Il avait obtenu une première fois, en mai 2022, le bracelet électronique mais le parquet avait fait appel et la Chambre des mises en accusation avait décidé du maintien en prison. Elle avait, en outre, requalifié les faits, parlant alors d’homicide volontaire à l’encontre d’une des victimes.