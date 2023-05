Romelu Lukaku parmi les 10 plus gros salaires de Serie A, Divock Origi de loin le Belge le mieux payé de l’AC Milan

La plateforme en ligne spécialisée dans les salaires et les données financières des clubs de football, Capology, a dévoilé les plus gros salaires du championnat italien. Et le joueur le mieux payé du championnat est… Dusan Vlahovic. L’attaquant de la Juventus perçoit un salaire brut de 12,96 millions d’euros par an et devance un nom plus surprenant, à savoir Samuel Umtiti (12,31 millions d’euros) qui évolue à Lecce mais appartient toujours au Barça. Leonardo Bonucci complète le podium avec 12,04 millions d’euros par an.

Côté Belge, c’est logiquement Romelu Lukaku qui est le mieux classé, en étant le 8e joueur le mieux payé de Serie A, avec un salaire annuel brut de 10,9 millions d’euros brut par an.