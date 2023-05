Une dépense astronomique inattendue dans le budget de Perwez: 195.000€ à cause d’une fuite de mazout

Si l’opposition craint que l’assurance ne couvre pas l’intégralité de cette somme, le bourgmestre, Jordan Godfriaux (MR), rassure. En plus de cette assurance, un dossier a été introduit via le fonds Promaz. « Il est prématuré d’annoncer si une intervention sera possible ou non. Il faut savoir que la limite est fixée à 100.000 euros », explique le bourgmestre.