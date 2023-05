Meurtre de quatre SDF à Bruxelles et en Brabant wallon: un diagnostic de psychopathie à propos de la personnalité de Fabien Lombaerts

Le psychologue et le psychiatre ont décrit pour Fabien Lombaerts certaines limites intellectuelles, mais pas de trouble mental. Il comprend l’interdit mais, il a une personnalité antisociale, avec des traits narcissiques, une froideur, et un manque d’empathie. «On peut retenir un diagnostic de psychopathie», ont résumé les professionnels. Qui ont aussi précisé que même au sein de la population carcérale, ce n’est pas un diagnostic courant.

Quant à René De Staerke, il ne souffre pas non plus d’un trouble mental mais a une personnalité schizoïde: il se montre passif, détaché, indifférent au monde extérieur, aux relations sociales et à lui-même.