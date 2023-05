Rachid égorgé avec un tesson de bouteille: «Il m’étranglait, j’ai bien dû me défendre», soutient Tayib

Sale affaire que celle qui s’est nouée le 30 août 2021 entre Rachid et Tayib. Celui-ci reconnaît qu’il devait 500 euros à son dealer : « Je lui ai dit que je me trouvais au bar à chicha de la rue Fesler à Marchienne ; il est venu me chercher et on est allés chez moi, rue Saint-Fiacre, à Monceau. Je n’avais que 90 euros. Il s’est mis à tout casser dans ma chambre et à m’étrangler. Je ne parvenais plus à respirer… »