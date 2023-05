Manifestation nationale de ce lundi: des perturbations sur la région de Mons-Borinage

Ce lundi 22 mai, les trois grands syndicats (CSC, FGTB et CGSLB) organisent en front commun une manifestation nationale à Bruxelles. Ils entendent dénoncer « les pratiques de dumping social et les attaques sévères qui sont portées au droit de grève. » Dans leur viseur, Delhaize et sa volonté de franchiser tous ses magasins intégrés. Ce faisant, l’enseigne annonce, selon eux, « un changement de modèle économique qui risque de faire tache d’huile dans d’autres secteurs ».

Libertés syndicales

« Les messages qu’on veut faire passer, c’est stop à la mise en concurrence des travailleurs, stop aux menaces pesant sur les libertés syndicales, pour un autre modèle économique qui respecte les travailleurs, et la défense du droit syndical et du droit de grève. Si on accepte ce qui se passe chez Delhaize, on l’accepte dans tout le commerce », précise Marie Marlier, coordinatrice interprofessionnelle à la CSC Mons- La Louvière.