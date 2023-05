La très mauvaise surprise pour Marvin en découvrant le mail de Ryanair: «Votre vol a été annulé en raison de raisons commerciales»

C’est un lecteur décontenancé qui nous a contactés via notre bouton alertez-nous. Dans son message, Marvin nous joint le mail qu’il vient juste de recevoir de la part de Ryanair. « Nous sommes désolés de vous informer que votre vol au départ de Milan (Bergame) et à destination de Bruxelles-Charleroi a été annulé en raison de raisons commerciales. Si vous voyagez avec d’autres personnes, veuillez les informer de cette annulation. Nous sommes sincèrement désolés pour la gêne occasionnée », indique la compagnie aérienne dans son message.

Et effectivement, son vol retour durant le mois de juillet a bien été annulé. Plus aucune trace de celui-ci sur le site internet de Ryanair. On ne trouve qu’une seule tranche horaire pour le jour en question, contre deux au moment de la réservation de Marvin. Une bien mauvaise surprise pour lui et les trois autres personnes qui voyagent. « On devait revenir à Charleroi au soir, vers 23h. Là, la seule solution, c’est de perdre notre journée en rentrant plus tôt (à 14h30) ou de rester bloqués à Milan », nous explique-t-il.