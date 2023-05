Alexandre avait des projets d’avenir mais la vie lui a enlevé celle qu’il aimait: «Je voulais te demander en mariage le jour de notre anniversaire, devant tout le monde»

Le drame d’une vie. L’accident qui s’est produit mercredi en début de soirée à Thiembronne, dans le nord de la France, a coûté la vie à Johanna Milo, 24 ans. Il a également brisé une famille à venir. Car quelques heures après l’annonce de son décès, son petit ami a partagé un déchirant message sur les réseaux sociaux dans lequel il fait une triste révélation.

« Tu vas me manquer terriblement. Tu as toujours été là pour moi, grâce à toi j’ai arrêté mes conneries, arrêté de fumer… Tu seras gravée à jamais dans mon cœur et sur ma peau », indique-t-il. Le jeune homme écrit ensuite ce qu’il n’aura jamais l’occasion de faire. Un projet de vie qu’il avait déjà prévu mais qui ne pourra malheureusement jamais se réaliser. « Sache que je t’aime et t’aimerai à jamais ma petite femme. Je voulais te demander en mariage le jour où nous allions fêter notre anniversaire à deux, devant tout le monde… »