Bagarre générale rue Haute-Sauvenière à Liège ce jeudi matin: deux personnes arrêtées

Ce jeudi matin vers 6h30, deux personnes en provenance sans doute de la salle en sous-sol, le Vogue, située dans l’ancienne entrée de la gare de Liège Saint-Lambert rue Saint-Hubert, au-dessus de la rue Haute-Sauvenière à Liège, se sont disputées et ont commencé à se battre. D’autres personnes les ont rejointes et une bagarre a finalement opposé une vingtaine de personnes. Un combi de police est arrivé et a enjoint toutes ces personnes à quitter les lieux rapidement sous peine d’arrestation. Ce qu’ils ont fait et ils se sont retrouvés dans le bas de la rue Haute-Sauvenière.

Un individu est alors monté dans sa voiture, une Opel de couleur noire, et a foncé sur le groupe avant de heurter une coupole en fer installée sur le trottoir le long de la rue Haute-Sauvenière et d’être immobilisée. Le conducteur de cette voiture et un autre individu ont été interpellés par les policiers.