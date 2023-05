Le Festival de Chassepierre (Florenville) dévoile son affiche et l'univers de la 49e édition

En août 2024, le Festival de Chassepierre fêtera ses 50 ans. Durant ce demi-siècle, ses premiers et plus jeunes spectateurs ont évolué des bancs de l’école vers une retraite proche. Sa fondatrice nous a quittés. Les artistes de rue se sont professionnalisés, leurs spectacles ont acquis de la maturité. De local, l’événement est devenu international, accueillant au total environ 1 500 compagnies et 800 000 spectateurs. Bref, du temps a passé, avec ses hauts, ses bas, ses cabrioles et ses calmes, ses délires et ses idées. Pourtant, depuis ses débuts et tout au long de son histoire, le Festival a toujours su conserver son esprit si particulier. Une expérience à laquelle les organisateurs sont heureux de vous convier cet été. Fil rouge Pour cette 49e édition, « des délires aux idées claires » traverseront les rues et les prairies du petit village gaumais. Car si les spectateurs seront comme de coutume invités à monter à bord de nombreux transports de rire, à emprunter les sentiers de la poésie, des équilibres précaires et de l’absurdité, à entrer en doux délires, ce sera pour mieux les mener vers des idées claires, celles que les artistes auront à cœur de leur faire partager. S’engager dans la joie, et parvenir à s’engager dans son existence quotidienne. À travers les sourires, arriver à faire réfléchir sur l’égalité, le respect du vivant sous toutes ses formes. Etre ensemble, être en fête, et ensuite laisser ruisseler en soi les messages présents à l’arrière-plan des spectacles.

Programme succint Cet été encore, plus de cinquante compagnies, venues de Belgique, de France, de Suisse, des Pays-Bas, de Grande-Bretagne, d’Allemagne et d’Italie réaliseront, pour votre plaisir, des prouesses d’équilibres entre leurs idées et leurs délires.

Lire aussi Le voisin de Roland, un habitant de Musson, ne cesse d’appeler la police pour se plaindre des nuisances sonores de son… paon blanc: «Les gens qui viennent de la ville doivent accepter les bruits d’un village!» Dès l’aube du 19 août, à 6 h, Bernard Massuir fera entrer le village tout juste réveillé dans son Festival, sur la fine pointe de sa voix.

En début d’après-midi, les trois coups classiques seront frappés par la Compagnie Juste Avant l’Oubli (FR), pour qui la limite entre la vie et la mort est complètement dépassée. Les handicaps physiques et leurs béquilles, leurs prothèses, leurs chaises roulantes deviendront pour la Cie BaNCALE (FR) des accessoires de cirque et de délires aériens. La Compagnie La Meute (FR) aura 78 tours dans son sac, et sa roue de la mort invoquera des idées telles que l’enfance, le risque, la peur et notre fin commune. L’enfance sera un territoire de jeux rebondissants pourLa Contrebande (FR). Nos vies tiraillées entre liberté et gravité, entre nos divers paysages naturels, seront (re)mises en question et en (dés)équilibres par La Migration (FR). Musiques savante et pop se mueront, à l’aide de la voix et du violoncelle de la Cie Zique A Tout Bout D’Champ (FR) en un délire concerté de sons. L’amour est-il l’idée que l’on s’en fait, ou un puissant délire ? Le Théâtre du Sursaut (BE) le mettra en petites scènes, pour le meilleur et pour le rire. Pendant ce temps, qu’arrive-t-il dans la tête d’un chien ? S’il est poète, comme celui de Legoboum (BE), sa langue sera un mélange de délires et d’idées sur son pseudo-maître. Et si c’était la merde (simple hypothèse, bien sûr), comment positiver ? Scratch (BE) jonglera avec cette idée, sous forme de balles, de massues, de K-way, d’une reine déchue, de rêves ratés et de petites victoires. Et si vous vous retrouvez prisonnier seul dans une cellule, le meilleur moyen de vous en évader sera de suivre la méthode de la compagnie Le Guichet (FR), et d’entrer en délire, avec du chant, des jeux de vilains et un ami imaginaire. Un homme qui oublie sa carte de magasin devient-il automatiquement une menace pour la société ? Quelle idée ! Mais si l’on en croit ses yeux, et la course-poursuite qui s’engage devant eux, la réponse du Collectif Jamais Trop d’Art (FR) sera positivement absurde, tandis que les danses collectives, les rythmes charnels, l’élégance de Dyptik (FR) attireront l’attention sur des supplices, des injustices. Le soir, les Ptits Bras (FR) et leurs voltiges fêteront leurs 20 ans, avec une nouvelle création alliant le cirque, l’humour et l’esthétique pour clôturer le festival en donnant le ton de la prochaine édition. Autant de spectacles, autant d’artistes, autant de délires derrière lesquels se révèleront des idées claires. De quoi rire, réfléchir, s’inspirer. Afin de les partager, rendez-vous donc à Chassepierre cet été !