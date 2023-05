«Les blancs ne savent pas sauter»: la version 2023 du film culte de 1992 débarque sur Disney+, on a comparé les deux films

Plus de trente ans après « Les blancs ne savent pas sauter », avec Wesley Snipes et Woody Harrelson en basketteurs noir et blanc, sa version 2023 arrive ce 19 mai sur Disney+. On compare !

D’entrée de jeu, il présente un blanc, Billy, campé par Woody Harrelson, qui est un pro du ballon orange et joue sur cette croyance pour se faire de l’argent, car il fait parier contre lui des basketteurs noirs. Parmi eux, Sidney, incarné par Wesley Snipes, remarque tout de suite son talent et lui propose qu’ils fassent équipe dans des tournois qui peuvent rapporter gros. « Ici, il n’y a pas un noir et un blanc, il y a la nécessité de gagner », dit-il à Billy, qui, avec sa petite amie, Gloria (Rosie Perez), doit 7000 dollars à des truands.

Même s’ils se disputent souvent, les deux hommes sont donc la preuve réjouissante que des gens n’ayant pas la même couleur de peau peuvent non seulement s’allier, mais s’apprécier et faire de grandes choses ensemble. Une bonne petite claque au racisme !

Extrêmement positif dans son propos, ce film a donc eu droit à un remake, qui a le même titre et arrive ce 19mai sur Disney+. Mais il ne s’agit pas de la copie conforme de l’histoire originale ! Après un générique identique à celui de 1992 (clin d’œil !), il met en présence deux jeunes as du basket, un noir et un blanc, dont l’ascension vers la gloire s’est sèchement arrêtée quelques années auparavant.

Le premier, Jamal, joué par Sinqua Walls, était un grand espoir de la NBA quand il a été envoyé en prison. Quant au second, Jeremy, interprété par le rappeur Jack Harlow (dont c’est le premier film), il a vu son rêve exploser à cause d’une méchante blessure au genou, qu’il veut « réparer » avec des cellules souches. Ce qui coûte un pont. Rapidement, l’un et l’autre vont préparer côte à côte leur grand retour sur les terrains et, comme Sidney et Billy, se prendre beaucoup le bec. « Tu penses que je ne peux pas sauter parce que je suis blanc ? Evolue, mon vieux ! » lance Jeremy à Jamal. De la même manière, il lui assène : « Le racisme, c’est dépassé. »

Vous le constatez : cette nouvelle version tape sur les mêmes clous que la première, qui a apporté sa pierre à l’édifice de l’égalité voilà trente ans. Aujourd’hui, il y a encore beaucoup de boulot en la matière, alors ce nouveau film, coécrit par Kenya Barris, créateur de la sitcom « Black-ish », est tout sauf inutile. Mais curieusement, on l’a trouvé moins audacieux que l’original, qui était vraiment original, pour le coup ! C’était davantage une comédie, un feel good movie même, mais il était plus profond. Il avait aussi une fin moins heureuse que la mouture de 2023, où – attention, spoiler –, Jamal et Jeremy redeviennent des champions, et où ce dernier ne se fait pas plaquer par sa petite amie. Ce qui est arrivé à Billy en 1992… Ici, le résultat est moins drôle et plus formaté.