«Une fille ultra-sexy et complètement à côté de la plaque»: Sonia Rolland se lâche dans la nouvelle saison de «Tropiques criminels»

Les chiffres d’audience sont d’ailleurs là pour attester que la recette fonctionne, avec plus de 5millions de téléspectateurs outre-Quiévrain pour suivre chaque semaine les aventures du duo formé par la plus réservée Mélissa Sainte-Rose (Sonia Rolland) et la plus exubérante capitaine Gaëlle Crivelli (Béatrice de La Boulaye). France 2 est même tellement convaincue que le succès n’est pas près de s’estomper que le tournage de la saison5 a été lancé avant même que débute, ce vendredi, la diffusion de la quatrième.

C’est d’ailleurs depuis la Martinique, juste avant de tourner, que Sonia Rolland nous a parlé de cette quatrième salve d’épisodes. « C’est un plaisir de tourner en Martinique, avec toute une équipe qui devient une famille », nous confie d’emblée l’ex-Miss France. « Et à titre personnel, ce feuilleton était un défi. Ça faisait dix ans que j’étais absente d’un rôle régulier avec l’arrêt de Léa Parker. C’était un vrai pari. Quand j’ai démarré, j’avais la boule au ventre. Mais la réussite est au rendez-vous. Je souhaite à tous les acteurs de vivre une expérience comme celle-là, de pouvoir tourner quatre mois par an au soleil, même si ce n’est pas dans des conditions toujours simples, car c’est un rythme très soutenu. »

Et quand on parle d’équipe qui est devenue une famille, Sonia Rolland pense évidemment, entre autres, à Béatrice de La Boulaye, sa comparse dans le feuilleton. « J’ai rencontré une partenaire de jeu géniale. Elle est devenue une amie. C’est vraiment la famille. On partage tellement de choses toutes les deux… »

Dans la vraie vie, elles sont d’ailleurs moins différentes que ne le sont leurs personnages à l’écran. « En fait, on est proches sur certains points. Béatrice a quand même une vie beaucoup plus cadrée que la capitaine Gaëlle Crivelli, qu’elle incarne dans la série. On a le même âge, c’est une maman, elle est mariée. Elle mène ses projets avec beaucoup de rigueur et de détermination. Elle fait du théâtre, elle a notamment un seule en scène. Mais en revanche, c’est une femme très libre, qui ne se laisse pas enfermer dans les conventions. Tout comme moi d’ailleurs. Toutes les deux, on n’arrivera jamais à nous mettre dans un moule ! »

Côté intrigues, Mélissa Sainte-Rose va d’ailleurs davantage se lâcher à l’écran. « La saison 4 débute par un double épisode où je mène une enquête en infiltration. Je me retrouve à jouer un personnage très, très haut en couleur. Une fille ultra-sexy et complètement à côté de la plaque. On va découvrir une commandante Mélissa Sainte-Rose vachement plus débridée que ce qu’on imaginait. C’est totalement inattendu. Les scénaristes avaient vu qu’il y avait une fibre de comédie en moi et ils m’ont écrit un épisode sur mesure. »

Côté cœur…

Les intrigues seront également sentimentales. Mélissa va ainsi sauver de la mort Cyril, qu’elle pensait reparti en métropole et qu’elle avait embrassé dans la scène finale de la saison 3. Ils retombent dans les bras l’un de l’autre, mais le retour de Pascal, l’ex-mari de Mélissa, tout juste sorti de prison, bouleverse leur amour.