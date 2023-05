«Take a chance» ou la folle histoire de Gert van der Graaf, l’un des stalkers les plus célèbres au monde

Tombé fou amoureux de la jeune femme en la voyant interpréter « Waterloo » lors du Concours Eurovision de la Chanson de 1974, le cariste Gert van der Graaf , originaire des Pays-Bas, envoie des centaines de lettres à la chanteuse. Il se rendra aussi à plus de trente reprises chez elle, en Suède, pour tenter de l’apercevoir. En 1997, il ira jusqu’à louer un vieux cottage à 800 mètres du ranch de son idole, près de Stockholm. Gert finit par rencontrer celle qu’il chérit beaucoup trop. Et l’homme se fait tellement insistant qu’Agnetha craque. Ils auront une relation qui durera environ deux ans avant de se terminer devant un tribunal suédois.

Le harcèlement par les fans est un phénomène bien connu des stars. Keanu Reeves, Rihanna, Sandra Bullock, Selena Gomez, Miley Cyrus, Taylor Swift, Brad Pitt, Justin Bieber – pour ne citer qu’eux – en ont déjà fait les frais. Et puis, il y a des histoires plus improbables que d’autres, dont celle du harceleur d’Agnetha Fältskog, qui dépasse l’entendement.

Dans le documentaire « Take a chance » réalisé par Maria Thulin et disponible sur Prime Video, van der Graaf parle franchement de son amour d’enfance pour la chanteuse et explique comment cette passion est devenue une obsession qui a dominé sa vie, tandis que des experts et psychologues analysent comment un comportement fanatique tourne au criminel.