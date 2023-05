Taila sous le choc en découvrant qui est son abonné le plus fidèle sur sa page Onlyfans: «J’ai ruiné le mariage de ma mère…»

« On parlait chaque jour, il avait des demandes très spécifiques et il avait aussi un pseudo facilement reconnaissable », raconte-t-elle dans une vidéo publiée sur Tiktok. « Au bout de deux mois, cette personne avait déjà dépensé plus de 1.200 € (2.000 dollars australiens) sur mon Onlyfans », détaille-t-elle.

« J’ai été obnubilée de savoir qui était cette personne qui était dans mes contacts. J’ai pu faire une liste de six personnes possibles et l’un d’eux était mon beau-père », raconte-t-elle.

« J’ai suivi mon instinct et j’ai envoyé un message au compte sur Onlyfans en lui disant que je savais qui il était. Dans les deux minutes, j’ai reçu un message disant « Hey, Taila, peut-on parler ? » qui venait de mon beau-père », explique-t-elle. « Cet homme a fait partie de ma vie depuis que j’ai 11 ans et a dépensé plus de 1.200 € pour me regarder sur Onlyfans ».