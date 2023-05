«Elle fait exprès ou quoi?»: pour la troisième fois, Céline ne parvient pas à reconnaître la personnalité cachée dans l’étoile mystérieuse des «12 Coups de midi» sur TF1

Comme on dit, jamais deux sans trois, et ce n’est pas Céline qui s’opposera à la célèbre expression. Ce jeudi, dans « Les 12 Coups de midi », la championne a réalisé un coup de maître, lui permettant d’accéder à l’étoile mystérieuse, complètement découverte depuis mardi !

C’est déjà la troisième fois que Céline, à la tête d’une cagnotte de plus de 266.000 euros, peut proposer un nom. Et même en s’approchant au plus près de l’écran, celle qui cumule les victoires n’a pas reconnu Léa Drucker, proposant Virginie Efira, sans grande conviction.