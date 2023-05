Une trentaine de Français en visite à Verviers chez l’habitant pour fêter les 50 ans du jumelage de Stembert et La Motte-Chalancon

Une trentaine d’habitants de La Motte-Chalancon ont été reçus en grande pompe à l’hôtel de ville de Verviers ce vendredi. Et pour cause : l’anniversaire des 50 ans du jumelage entre Stembert et le village français. Le jumelage a effectivement été créé en 1971 mais à cause des restrictions liées à la pandémie, on ne fête l’anniversaire que cette année.

La ville a mis les petits plats dans les grands et la trentaine d’habitants français, qui a tout de même effectué plus de 900 kilomètres pour célébrer l’occasion, a été bien reçue ce vendredi. La seigneurie de la Vèrvîz-Riz a même profité de l’occasion pour accueillir l’adjointe au Maire de La Motte-Chalancon parmi ses membres honoris causa.

« On voit qu’il y a beaucoup de participants et ça fait plaisir à voir »

L’adjointe au maire de La Motte-Chalancon a été faite membre honoris causa de la seigneurie de la Vèrvî-Riz. - M.L. La spécialité de la région, la tarte au riz, a été proposée aux voyageurs français. - M.L.

Pour Alexandre Loffet, bourgmestre faisant fonction, il est important de renouveler ces traditions, surtout lorsque la sauce prend : « Il y a beaucoup d’engouement autour de ce jumelage en particulier. Avec celui d’Arles ce sont les deux qui fonctionnent le mieux, on voit qu’il y a beaucoup de participants et ça fait plaisir à voir. C’est une tradition qui est importante surtout pour Stembert, car elle a commencé avant la fusion des communes. »

Enthousiasme partagé

Un enthousiasme qui est partagé du côté français : « C’est un déplacement qu’on fait de bon cœur car il est festif, et au-delà de la politique c’est surtout une grande histoire d’amitié. On a beaucoup de Verviétois qui viennent régulièrement à La Motte-Chalancon et qui sont accueillis en amis », déclare Jeannette Lacour, adjointe au maire de La Motte-Chalancon.

D’un point de vue du tourisme, les Belges qui visitent le village représentent un chiffre significatif même si la part des habitants de Stembert tend à diminuer : « C’est vrai que c’était surtout le cas avant, l’ancienne génération de Stembertois était plus nombreuse à nous visiter et l’on avait tissé plus de liens. Mais on constate quand même que l’engouement est encore là et qu’il y a une volonté de perpétuer cette tradition. »

Un folklore à renouveler

Antoine Lukoki, échevin du Jumelage, est particulièrement attaché à ce folklore : « C’est notre histoire et c’est basé sur le partage, la culture et l’amitié. En tant qu’échevin du jumelage, ma volonté est de renouveler ces liens également avec les 5 autres villes auxquelles nous sommes jumelés pour y apporter plus de sens. »

S’il admet que ce genre de traditions est en perte de vitesse, il ajoute qu’il reste tout de même de l’engouement aussi chez les jeunes : « C’est à nous de renouveler ce folklore et de s’assurer que les liens perdurent avec cette région que les Stembertois apprécient. »

Antoine Lukoki veut renouveler la tradition du jumelage et lui donner plus de sens. - M.L.

Il est vrai que les habitants de nos régions visitaient déjà le village de Drôme avant le jumelage ; c’est d’ailleurs parce qu’un de nos représentants avait apprécié son séjour en vacances qu’il avait proposé le jumelage entre les deux entités en 1971.