«XO, Kitty»: que vaut la série dérivée des films de la saga «A tous les garçons que j’ai aimés»?

Tiré des livres à succès de Jenny Han, le film « A tous les garçons que j’ai aimés » a fait un tabac sur Netflix en 2018. Cinq ans et trois films plus tard, la délicieuse saga romantique se décline en série, et change d’héroïne !

Après les aventures de Lara Jean (Lana Condor), qui finit dans les bras du beau Peter Kavinsky (Noah Centineo), place à Katherine, sa petite sœur ! Reine des entremetteuses, « Kitty », toujours jouée par la jeune Anna Cathcart, est persuadée de tout savoir sur l’amour. Mais lorsqu’elle prend le large et déménage à l’autre bout du monde pour rejoindre son petit ami, avec qui elle entretient une relation longue distance depuis quelques mois, elle se rend à l’évidence que l’amour, c’est bien plus compliqué que ça en a l’air. Surtout quand il s’agit de soi !

En dix épisodes petits de 30 minutes, « XO, Kitty » se présente comme une comédie de passage à l’âge adulte qui fleure bon le printemps, emmenée par une jolie fille qui a du répondant. Plus qu’un récit à l’eau de rose, ce feuilleton d’émancipation promet aussi de beaux moments à la fois d’émotion et d’évasion, Kitty suivant les traces de sa défunte maman en Corée du Sud. On regrette toutefois une intrigue bien trop simpliste, et des jeux d’acteur pas très subtils. Les films, bien qu’adressés en priorité aux ados, pouvaient aussi séduire les adultes nostalgiques de l’époque lycée. C’est plus difficile de les convaincre (et de les garder jusqu’au bout) avec la série, dont la cible est beaucoup plus jeune. Très sage, vous pouvez donc la regarder les yeux fermés avec les enfants.