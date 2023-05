Renault 5 : pas encore commercialisée, déjà une série spéciale

A ceux qui auraient loupé l’info l’année dernière, c’en est fini des charmantes Peugeot vertes des séries spéciales Roland Garros. Depuis 2022, c’est en effet Renault qui est partenaire du célèbre tournoi de tennis, et c’est le Losange qu’on voit partout autour des cours. Quelques jours avant le début du tournoi, Renault dévoile une première série spéciale, dont l’une des particularités est… qu’on ne peut pas – encore – l’acheter.

Blanc

Le constructeur précise évidemment qu’il s’agit d’un habillage spécial du prototype de l’imminente Renault 5 électrique (attendue cette année encore), mais qui préfigure bel et bien d’une série spéciale qui sera probablement lancée l’an prochain. Et si les Peugeot Roland Garros avaient toutes en commun une peinture verte, Renault se distingue en optant pour le blanc satin métallisé. Seule autre particularité identifiée pour le moment : sur les ailes avant, on observe le logo Roland Garros, appliqué sur grille reproduisant des croix de Saint-André. Une allusion très subtile à ce motif, qu’on retrouve en plusieurs endroit du stade, notamment sur les tribunes. Dans son communiqué, le constructeur souligne aussi qu’il fournira de nombreux véhicules pour le transfert des joueuses et des joueurs, dont trois Twingo originelles, converties à l’électricité et à l’esthétique revisitée pour évoquer les années 90 et 2000.