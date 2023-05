La faillite de la Sabena, un drame national raconté sur la Une dans «Le temps d’une histoire» avec Patrick Weber

Le 7 novembre 2001, une triste nouvelle occupait les J.T.: la Sabena était déclarée en faillite. Le plus gros drame social du royaume mettait sur le carreau 13 000 employés. Il y eut des larmes et de la colère, car des sacrifices pour sauver leur job, le personnel en avait fait… En vain. La Belgique perdait un de ses fleurons. Cette compagnie aérienne était pourtant la troisième la plus ancienne au monde, elle aurait eu 100 ans ce 23 mai.

Image création.com

Cette plongée dans la nostalgie ressuscite l’époque des pionniers de l’aéronautique, cette magie qu’on a perdue aujourd’hui. La journaliste est allée à la rencontre de ceux qui ont été formés à l’école d’aviation civile créée en 1953. Ce cursus de trois ans était gratuit et particulièrement exigeant. « Après trois mois de cours, on était jugé en vol. Parmi les épreuves, il y avait celle de faire des acrobaties et de rattraper l’appareil », raconte Roger Polotto. Pas d’autopilote dans ces balbutiements de la technologie…

Entendre ces pionniers décrire l’évolution du métier suscite la fascination perdue pour cette profession qui fut réservée aux hommes jusqu’en 1984. Anne-France Gorremans fut l’une des premières femmes à accéder à l’école d’aviation. Des remarques sexistes et de la condescendance patriarcale, elle en a subi : « J’avais un instructeur qui ne voulait pas me dire bonjour et qui m’a dit clairement que ma place était à l’arrière avec le personnel de cabine. »

Le combat des femmes

L’autre intérêt de ce documentaire est aussi de prendre conscience de l’émancipation féminine qu’a permis la Sabena. La compagnie a aussi ouvert son école d’hôtesse de l’air en 1946, une nouvelle profession décrite en ce temps-là comme « une maîtresse de maison » et que nombre de femmes ont embrassée pour prendre leur envol de leur famille. Les critères de sélection nous semblent aujourd’hui d’un autre âge : il fallait être majeure (21 ans) et ne pas dépasser 30 ans, ne pas avoir d’enfants ni de mari dans les pattes, et avoir du « charme ». « On devait marcher une dizaine de mètres avant d’arriver au jury. J’avais l’impression qu’avant d’ouvrir la bouche, on était jugée sur notre allure », raconte l’une d’elles. Pour les premières, le premier jour de travail coïncidait avec leur baptême de l’air.

Hôtesse de l’air, une voie d’émancipation pour les femmes. - Image création.com

Porter l’uniforme d’hôtesse, être pimpante des pieds à la tête, arborer le même rouge à lèvres éclatant, avoir acquis tous les réflexes du protocole était plus qu’un métier, c’était incarner l’image de marque de la Sabena, en être en quelque sorte la publicité vivante. Toutes l’affirment avec le sourire. Jusqu’en 1970, ces dames devaient repasser devant une commission « esthétique » pour être jugées aptes de faire toujours partie de la compagnie. Et après 40 ans, le glas sonnait. Vous aviez atteint la date de péremption, au revoir et merci ! Mais pas si vous étiez steward. Impensable aujourd’hui.

Au milieu des années 1970, une poignée d’hôtesses de l’air se sont battues contre cette discrimination. Elles se sont constituées en union professionnelle, ont intenté une action judiciaire et ont gagné leur procès, si bien que la direction a dû s’incliner. Une révolution qui n’est pas si lointaine de nous et qu’il est bon de rappeler.

Image création.com

Aujourd’hui, le personnel navigant, malgré l’amertume de la fin de leurs activités professionnelles, se remémore ces années avec bonheur. C’est le sentiment qui prévaut en visionnant ce documentaire. Il nous fait renouer avec une sensation qui nous échappe dans notre société où on prend l’avion presque comme la voiture. « La plénitude de faire partie de quelque chose d’autre », définit l’un d’entre eux. « Voler est l’un des derniers espaces de liberté. Au-dessus des nuages, on oublie tout », ajoute une autre. Pour ce moment d’évasion, ce billet gratuit pour le ciel que nous offre la RTBF est un voyage dans le temps et dans un arc-en-ciel d’émotions.