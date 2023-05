Mini John Cooper Works 1to6 Edition : derniers travaux manuels

Pendant qu’une partie des ingénieurs travaillent plein pot aux dernières mises au point des nouvelles versions 100% électriques des Mini Cooper et Mini Countryman, une autre partie vient de créer quelque chose de plus oldschool. En fait, c’est plutôt le département marketing qui met en valeur quelque chose qui existe déjà. Et le nom 1to6 est un indice. Voici donc l’ultime Mini à boîte manuelle.

999 exemplaires

En dévoilant cette édition limitée, les gens de Mini ont en effet confirmé qu’il est « à 99% sûr » que la John Cooper Works 1to6 Edition sera la toute dernière voiture à boîte manuelle de la marque. Ils précisent « y compris pour les modèles thermiques de prochaine génération », ce qui indique donc que le strict 100% électrique n’est pas pour tout de suite. Mécaniquement, la John Cooper Works conserve son 2.0 turbo de 231 ch. Les spécificités sont donc uniquement esthétiques. La 1to6 Edition ne sera proposée qu’en noir, avec une bande racing courant du bout du capot au pare-chocs arrière. On aime aussi le levier de vitesse qui est une œuvre d’art à lui seul, le logo « 1to6 » gravé dans la planche de bord, et l’inscription « 1 of 999 » qu’on aperçoit à travers le toit ouvrant. Les prix ne sont pas encore connus.