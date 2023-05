L’hydrogène intéresse aussi les constructeurs de moto

Plus on entend dire que la solution n’a aucun avenir, plus des constructeurs très sérieux s’y intéressent. Dans le cas de l’automobile, on sait par exemple que Toyota et Mazda s’intéressent toujours de très près à l’hydrogène, que ce soit dans le cadre d’une utilisation par pile à combustible, ou en tant que réel carburant dans un moteur thermique. Et alors que certains affirment que l’hydrogène ne percera – peut-être – que dans les applications lourdes, comme le transport routier, maritime, voire aérien, voici que 4 marques décident d’explorer la solution pour une applications on ne peut plus légère : la moto.

HySE

Acronyme de “Hydrogen Small mobility & Engine technology”, HySE est un projet de recherche sur l’hydrogène lancé par 4 des plus célèbres constructeurs de moto. Honda, Suzuki, Yamaha et Kawasaki prévoient de se répartir le travail en vue de produire des moteurs thermiques fonctionnant à l’hydrogène. L’un effectuera, les tests théoriques par informatique, l’autre réalisera les tests réels sur des moteurs prototypes, un autre encore étudiera les réservoirs et l’alimentation, le dernier se penchera sur la filière de distribution. Ce programme s’appuiera par ailleurs sur la déjà longue expertise de Toyota, qui est l’un des « membres spéciaux » de cette association.