Des représentants de la Maison des Jeunes de Florennes ont participé à un festival d’arts de rue à Saragosse

Encadrés par Antoine Dethy et Geoffroy Van Rechem, six membres de la Maison des Jeunes de Florennes, âgés de 13 à 23 ans, ont participé au festival des arts de rue de Saragosse, du mardi 9 au dimanche 14 mai. En Espagne, Imane, Cyril, Colin, Merlin, Roan et Télio, qui s’entraînent chaque mercredi à Florennes, ont proposé une scène de quinze minutes alliant jonglerie de balles, monocycle flat et trial, diabolo solo et passing, devil stick et staff.

Du monocycle. - D.R.