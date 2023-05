Barack Obama de retour sur Netflix dans «Working: passer sa vie à la gagner»: faut-il voir ce documentaire sur notre rapport au travail?

A la narration comme à l’écran, Barack Obama reste fidèle à lui-même : simple et accessible. En puisant son inspiration dans le livre «Working de Studs Terkel », sorti en 1974, il offre ainsi à Netflix un nouveau documentaire inspirant. Lequel explore les différentes façons dont nous occupons nos journées, mais aussi les visions diverses et variées que nous avons du travail en tant que tel. Les témoignages, que ce soit du simple ouvrier au cadre haut placé, permettent de se situer nous-même, voire de se poser des questions sur notre propre rapport à notre profession.

«Nous espérons cultiver et aider à s’affirmer les voix de talent, sources de créativité et d’inspiration qui promeuvent davantage d’empathie et de compréhension entre les peuples » avait déclaré le chef d’Etat en mai 2018, à l’occasion de la signature du deal historique qu’il venait de conclure avec Netflix en vue de produire, avec son épouse Michelle, des séries, films et documentaires via leur société de production Higher Ground.