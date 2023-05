Pep Guardiola revient sur son embrouille avec Kevin De Bruyne: «Vous ne voyez pas combien de fois il me crie dessus à l’entraînement!» (vidéo)

Une nouvelle scène de ménage entre les deux hommes et sur laquelle Guardiola est revenu ce vendredi en conférence de presse. « La réaction de Kevin ? J’adore ça ! », a lancé l’entraîneur. « On se crie dessus, j’adore ça. Parfois dans un match, le rythme manque et j’aime cette énergie. Ce n’est pas la première fois. Et vous ne voyez pas combien de fois il me crie dessus à l’entraînement. C’est ce que nous attendons de lui. Car après ça, il devient le meilleur. »