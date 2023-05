La Russie place Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale sur sa liste des personnes recherchées

Si le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié la décision de la CPI d’«historique» et le président américain Joe Biden de «justifiée», Moscou l’a brocardée comme étant «nulle et non avenue», car la Russie n’est pas membre de la CPI et elle ne reconnaît donc pas la compétence de ce tribunal, selon le Kremlin.