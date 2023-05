N1 | Une dernière danse pour l’URSL Visé à Mandel United, samedi à 20h

Néanmoins, il y a du positif à retenir cette saison, surtout lors de la deuxième partie du championnat avec 8 victoires, 8 partages et 4 défaites en 2023. En espérant que les hommes de José Riga auront à cœur de terminer sur une note positive avec une victoire ce week-end. Au niveau du classement, Visé occupe la 9e place avec 53 points et ne peut plus être dépassé que part Thes Sport qui compte le même nombre de points mais une victoire de moins.