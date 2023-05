«Il voulait coucher avec moi»: un célèbre réalisateur français accusé de harcèlement sexuel par Jane Fonda Les faits remontent aux années 1960… Photonews

Par X.V.

Ce mercredi, Jane Fonda était l’invitée d’Andy Cohen dans l’émission « Watch What Happens Live ». L’animateur américain lui a demandé si un jour, « un homme à Hollywood avait essayé de la mettre dans son lit », et à qui Jane Fonda aurait dit « non ».

L’actrice de 85 ans n’a pas réfléchi longtemps, lançant le nom du réalisateur français René Clément, à qui on doit notamment « La Bataille du rail », ou encore « Paris brûle-t-il ? »

La star révèle : « Il voulait coucher avec moi parce qu’il disait que le personnage que j’incarnais devait avoir un orgasme dans le film. Et donc il disait qu’il avait besoin de voir à quoi ressemblaient mes orgasmes ! Il l’a dit en français et j’ai fait semblant de ne pas comprendre… » Jane Fonda fait référence au film « Les Félins » avec Alain Delon, sorti en 1964. Lui avait alors 51 ans, et elle, 27. « J’en aurais des histoires pour toi, gamin, mais nous n’avons pas le temps ! », conclut Jane Fonda face à Andy Cohen.