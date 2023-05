Pierre devant le tribunal pour avoir volé 12 euros… Le problème est qu’il a été jadis condamné à 25 ans de prison par la cour d’assises!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le quinquagénaire est en aveux devant le tribunal correctionnel. C’est même avec beaucoup d’émotion qu’il décrit sa situation : « J’étais dans les ennuis financiers, je ne parvenais même pas à me nourrir ni à nourrir ma fille de 2 ans. C’est vrai que j’ai volé une carte bancaire et 12 euros et que j’ai effectué 3 retraits, je le regrette amèrement ».