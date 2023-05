«Cache cash», la nouvelle émission démente de RTL tvi: pourriez-vous saccager votre maison pour 100.000 euros? Cou d’envoi ce dimanche du nouveau jeu présenté par Jean-Michel Zecca. Le principe ? Une famille va retourner son habitation de fond en comble pour y trouver le magot qui y a été caché.

Par Frédéric Seront

Oubliez les jeux de culture générale et autres quiz télévisés pour tenter de remporter le pactole. Désormais, il y a « Cache cash », la nouvelle émission de RTL, dont le concept est pour le moins culotté : une famille dispose d’une demi-heure pour trouver les 100 000 euros qui ont été dissimulés un peu partout dans sa maison en coupures de 100 euros. Et l’argent peut se trouver partout : dans une semelle de chaussure, derrière le papier peint ou la cuvette des W.-C. ! Autant dire qu’il faut fouiller le moindre recoin, retourner tous les meubles et même parfois casser des murs ou des objets… « Ma première réaction quand on m’a proposé d’animer ce programme, c’est de me dire « Bordel, pourquoi je n’ai pas eu cette idée avant » », confie Jean-Michel Zecca. « Comme souvent, ce sont les idées les plus faciles qui sont les meilleures. Et l’idée ici est tellement simple. Il s’agit juste de cacher de l’argent et de voir jusqu’où les propriétaires de la maison sont prêts à aller pour le trouver. Il y a un trait de génie là-dedans. »

Et autant dire que c’est avec les yeux écarquillés qu’il a assisté aux réactions des participants. « Une fois que la famille rentre dans sa maison pour débuter le jeu, on n’a plus les mêmes personnes devant soi. Au départ, on a des parents avec leurs enfants qui sont comme tout le monde et là, d’un seul coup, ils se transforment en guerriers. On n’a pas le temps de se retourner qu’on entend déjà qu’ils défoncent des trucs. C’est hallucinant. Il y a un côté hystérique, surréaliste. Ils ont 30 minutes, divisées en trois tranches de 10 minutes. Pour les participants, c’est un savant dosage entre la réflexion, qui consiste à ne pas faire n’importe quoi car le but n’est pas non plus de casser toute la maison, et le fait de devoir se débarrasser de certaines choses pour mettre la main sur le pactole. »

Les enfants perspicaces Reste qu’on peut se demander s’il n’y a pas quelque chose de pervers dans le fait de devoir saccager son habitation pour gagner de l’argent « On pourrait se dire que c’est tellement violent que ça devient malaisant, mais ce n’est jamais le cas. Souvent, quand ils démolissent quelque chose, ils savent que ce n’est pas le vrai objet d’origine. Dans la première émission, on a un père qui a défoncé sa porte. Mais ce n’était pas la vraie porte. On l’avait remplacée. On a trois experts qui préparent l’émission : une policière experte des perquisitions et qui trouve où planquer les billets, un menuisier qui peut démonter des contremarches d’escalier et en recréer pour mettre de l’argent dedans et un bricoleur de génie, limite faussaire, qui reproduit les objets. Si les participants sont observateurs, ils voient que certains objets ont été déplacés ou ne sont plus tout à fait les mêmes. Et dans ce cas, ils savent qu’ils peuvent n’avoir aucune pitié car ce ne sont pas les leurs. Par contre, s’ils ne voient pas si on a changé l’objet, se pose alors le dilemme de péter ou pas tel bibelot. Ils peuvent donc parfois briser des choses qui leur appartiennent, en espérant qu’il y ait de l’argent dedans. »

Dans les participants, on retrouve bien sûr les enfants des familles (des ados et préados). Et ils sont souvent les plus perspicaces. « La petite fille qu’on voit dans le premier épisode est fantastique. Dès que la partie commence, elle file dans sa chambre, où elle a une collection de poupées Disney bien rangées. Et elle sort une feuille de papier de son bureau en me lançant, comme une furie : « Ah, ah, ça vous ne l’aviez pas vu ! » Elle avait fait un plan détaillé de comment ses poupées étaient rangées. Elle a directement identifié la poupée qui n’était pas la sienne, dans les couettes de laquelle se trouvaient des billets. C’est là qu’on voit que cette émission est un vrai jeu. Qui n’aurait pas rêvé, étant petit, de mettre le souk dans sa maison avec l’aide des parents ? Moi, j’aurais adoré ! »