Nouvelle explosion au niveau de l’entreprise Keyser à Courcelles et nouvelle plainte déposée auprès du Département de la police et des Contrôles (DPC)

« L’explosion a été violente. On a ressenti la déflagration dans les immeubles voisins et vu, aussi, une colonne de fumée s’échapper à hauteur de l’entreprise. Comme d’habitude Keyser ne respecte pas les riverains et ne répond pas aux membres du Comité », s’insurge José Piquin, membre du comité d’accompagnement de l’entreprise Keyser, spécialisée dans la démolition et le démantèlement de véhicules, et représentant les citoyens de la Ville de Charleroi.