Qui a dit le premier «Je t’aime»? Veulent-ils des enfants? Alexandre, le Carolo de Mariés au premier regard, et son épouse Jessica, de Wavre, se confient (vidéo)

Sur la passerelle près du Quai 10 à Charleroi, celle avec les cadenas, Alexandre et Jessica se font interpeller par des passantes. « Que vous êtes beaux », disent-elles. Depuis l’émission « Mariés au premier regard », le Carolo regarde son épouse, avec plein d’amour. L’agent pénitentiaire et la coiffeuse donnent l’image d’un couple parfait. Avec eux, nous sommes revenus sur les débuts de leur relation et leurs projets futurs.

Alexandre et Jessica veulent acheter une maison entre Wavre et Charleroi. - Pauline Schumacker

Pourquoi avez-vous participé à cette émission ?

Jessica : Je voulais rencontrer l’amour, de manière différente ! Je n’étais pas attirée par les bonnes personnes, et le fait qu’il y ait plein de tests psychologiques et scientifiques, c’était une autre approche. Je me suis dit : pourquoi pas ?