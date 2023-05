«Elle me regarde et elle s’en fout!»: le chauffeur routier qui a filmé la vidéo de la honte à Seneffe raconte

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les faits se passent sur l’aire de Hubaumont (E19), sur l’entité de Seneffe, mardi : une femme sort de sa voiture un premier grand sac-poubelle noir, manifestement rempli, et le dépose à côté d’une poubelle à quelques pas de là. Il rejoint au moins deux autres, déjà là. Elle retourne à sa voiture et sort un deuxième sac, puis passe de l’autre côté de son véhicule, et se redresse avec, à nouveau, un sac… dans chaque main. Sans plus de cérémonie, elle reprend place derrière le volant et s’en va.

Une scène honteuse d’1m30, captée par un Arnaud, chauffeur routier en pause, stationné juste derrière, et qui s’est empressé de la poster sur les réseaux sociaux.