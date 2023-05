L’Union en pleine confiance pour aborder le sprint final

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce dimanche, l’Union fera tout pour se payer une nouvelle fois le scalp de Genk. Ce qui lui permettrait, plus que jamais, de continuer à rêver du titre. Les Saint-Gillois ont en tout cas de nombreuses raisons d’y croire.

1 Une seule défaite sur les six derniers matches face à Genk

Genk réussit bien à l’Union depuis son retour parmi l’élite il y a deux saisons. En cinq affrontements en championnat, les Saint-Gillois n’ont perdu qu’à une seule reprise. C’était le 11 septembre 2022, au Parc Duden. Et encore... Ce jour-là, les troupes de Wouter Vrancken n’avaient émergé qu’à la 92e minute grâce à un but de Samatta. Lors des quatre autres rencontres, l’USG en est ressortie victorieuse à trois reprises, comme ce fut le cas des deux derniers affrontements : le 12 mars 2023 (1-2) et le week-end dernier (3-0). Les sympathisants des Jaune et Bleu ont également toujours en mémoire ce quart de finale de légende de Coupe de Belgique du 19 décembre 2018 remporté aux tirs au but (2-2 au terme du temps réglementaire).