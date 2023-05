Pour sensibiliser aux mutilations génitales féminines, une permanence du GAMS Belgique s’installe au planning familial Soralia

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Déjà présent depuis plus d’un an au CHR de Verviers le vendredi après-midi, le GAMS Belgique installe dès le 9 juin, une permanence au planning familial Soralia, à Verviers. Grâce à ce partenariat, il désire sensibiliser davantage aux mutilations génitales féminines et ainsi contribuer à leur abandon.