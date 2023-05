Jeanine et Florent ont fêté leurs 65 ans de mariage à Jurbise, rien que ça!

Florent a une carrière professionnelle très chargée. Il l’a débutée dès l’âge de 15 ans à l’usine Boël où il était alors affecté au balayage de la tôle. À l’époque, il travaillait avec beaucoup d’adolescents à ses côtés. Un an plus tard, il rejoint une autre entreprise louviéroise active dans la maçonnerie. Retour ensuite chez Boël en tant qu’accrocheur de wagons cette fois-ci. Il poursuit son parcours professionnel en tant qu’éboueur avant d’intégrer le corps des pompiers de La Louvière. Plusieurs souvenirs pénibles lui traversent encore l’esprit. Notamment une collision ferroviaire en 1969 qui avait fait 19 morts ou encore un incendie dans un café où des jeunes gens qui fêtaient le réveillon ont perdu la vie. Heureusement, Florent garde aussi d’excellents souvenirs. Il a aidé des mamans à mettre au monde leurs enfants.

Une grande famille

Jeanine a quant à elle aussi beaucoup travaillé. Elle a éduqué leurs six enfants. Quatorze petits-enfants, 26 arrière-petits-enfants et deux arrière-arrière-petits-enfants sont venus agrandir cette belle famille. À présent, nos deux tourtereaux vivent une vie paisible dans un petit cocon rempli d’autonomie et d’amour chez leur fille. Ils habitent dans la maison que Florent a bâtie voici 23 ans avec son beau-frère, de leurs propres mains. Au programme de leurs journées, l’entretien du jardin et chouchouter le lapin. Toutes nos félicitations et rendez-vous dans 5 ans !