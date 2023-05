Quatre générations de filles mais aussi de garçons chez les Buntinx à Mons

Le frère aîné d’Alizée, Arnaud Buntinx, est né le 23 décembre 1992 et est l’heureux papa de Noa Buntinx qu’il a vu pointer le bout de son nez le 4 juin 2022. Ils sont tous deux les descendants de Pascal Buntinx, né le 22 septembre 1968, et de Jacques Buntinx, né le 21 janvier 1947. Ils forment ensemble quatre générations de garçons, tous montois et impatients de vibrer au rythme du Doudou dans quelques jours !