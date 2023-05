Du neuf chez Aldi, qui teste une toute nouvelle manière de faire ses courses…

Chez Aldi, on n’arrête pas le progrès. Et, forcément, on s’adapte aux nouveaux modes de consommation. Dernière preuve en date, ces révélations du site spécialisé Distrifood qui affirme que le magasin Aldi de Berkel-Enschot, aux Pays-Bas, non loin de la frontière belge, un lancé un nouveau test pour faciliter la vie des clients.

Concrètement, Aldi se lance dans le self-scanning… via Smartphone. Dans ce magasin, les clients peuvent ainsi scanner eux-mêmes les articles en faisant leurs courses grâce à une application développée par le retailer.