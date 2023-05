Le chantier Resa se poursuit avec les phases 2 et 3 dans les Priesses et E’Tiyou à Flémalle

Mardi, le chantier qui prévoit la pose de plusieurs kilomètres de câble en voirie avec pour objectif le renforcement de l’alimentation électrique de la zone économique Bierset Ouest du côté de Flémalle est entré dans une nouvelle phase. En effet, l’administration communale a indiqué que dès mardi, « les phases 2 et 3 du chantier de pose de câbles en voirie, conduit par RESA, seront réalisées conjointement ». Ces phases concernent les rues des Priesses et E’Tiyou.

Mesures de circulation

Ces travaux engendrent inévitablement des modifications au niveau de la circulation. « La circulation de transit sera interdite dans le tronçon situé entre la rue du Huit Mai et la Place Victor Mottard, ainsi que dans la rue E’Tiyou, jusqu’au début du mois de juillet. Le parking de la place Mottard reste accessible pour les riverains et les visiteurs. Des itinéraires de déviation sont mis en place via les rues du Huit Mai, du Vicinal, Cherry et Haute, y compris pour les bus du TEC ».