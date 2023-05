Deux mois à l’avance, le festival de Dour commence déjà à s’installer!

Des bus depuis les Pays-Bas, la Suisse et même l’Angleterre pour aller au festival de Dour! Le festival de Dour propose des trajets depuis plusieurs pays afin d’assister à l’événement. Comptez de 40 à 160 euros pour une place dans le bus, avec la présence d’un coordinateur et même des animations durant le trajet !

Le festival de Dour se déroule cette année du 12 au 16 juillet. - PhotoNews

« Tous les chemins mènent au Dour Festival, mais un bon choix de transport vous y conduira un peu plus vite », lancent les organisateurs. Le festival de Dour propose cette année divers moyens de transport pour arriver sain et sauf au festival. On peut bien sûr y aller en voiture ou en train mais pour ceux qui viennent d’encore plus loin, le festival propose carrément des cars !

« Si vous nous rejoignez depuis l’étranger, nous proposons un grand nombre de bus qui vous mèneront en toute sécurité au festival et vous en ramèneront. Si vous venez de France, du Luxembourg ou de Suisse, la compagnie de bus Ontours propose des bus depuis de nombreuses grandes villes jusqu’à l’entrée du festival, en toute simplicité. Pour ceux et celles qui nous rejoignent depuis les Pays-Bas ou depuis ailleurs en Belgique, nous proposons également des liaisons directes », détaille le festival.

Au moins 30 bus

Concrètement, le festival prévoit au moins 30 bus pour effectuer ces trajets internationaux. « C’est un service qu’on propose depuis quelques années et qui rencontre un véritable succès, surtout auprès des Français. Nous accueillons des festivaliers qui viennent de loin », commente Damien Dufrasne, directeur général du festival.

Il ne s’agit pas que d’un simple transport mais d’un véritable package pré-festival puisque ce ticket comprend le trajet depuis la ville choisie mais aussi la présence d’un coordinateur durant le trajet ainsi que des animations. Les départs sont organisés le mercredi 12 juillet 2023. Les retours se font le lundi 17 juillet 2023 à 11h. Le prix des billets varie entre 40 pour un aller et 160 pour un aller-retour en fonction du lieu de départ.

Les infos sont à retrouver sur le site du festival de Dour, dans l’onglet «Transport et Parking».